Carabineros incautó 370 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Calama

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo a dos sujetos sorprendidos en posesión de 740 cajas de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a 370 mil cajetillas de contrabando, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

El procedimiento se originó en el sector industrial de Puerto Seco, donde fue interceptado un furgón de carga cuyos ocupantes distribuían cartones del producto. Tras el ingreso de los funcionarios a un predio cercano, constataron en un contenedor marítimo el acopio del producto, que carecía de regulaciones de ingreso y resolución sanitaria, con un avalúo comercial que supera los 1.036 millones de pesos.

El jefe de la Zona de Carabineros, general Cristián Montre, detalló que "este resultado es parte de una estrategia integral y se suma a otros procedimientos concretados por carabineros en materia de drogas, contrabando, vehículos robados y otros delitos asociados al crimen organizado".

Los dos imputados, chilenos de 23 y 24 años, pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Calama por el delito de contrabando aduanero.