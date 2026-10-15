Carabineros y Ejército rescataron a personas aisladas por hielo en San Pedro de Atacama

Un amplio operativo de rescate y evacuación coordinado por Carabineros de la Prefectura El Loa, el Ejército de Chile y personal de salud permitió poner a salvo a 59 personas que habían quedado aisladas en la Ruta Internacional 27-Ch, en el sector fronterizo de San Pedro de Atacama.

La emergencia se originó luego de que un camión de carga perdiera el control debido a la presencia de hielo en la vía, obstaculizando la totalidad de la calzada tras el desplazamiento de su carga.

El bloqueo impidió el paso de un bus con 39 ocupantes (integrado por pasajeros y una delegación de autoridades regionales) y de 20 motociclistas que transitaban desde el Paso Jama, quedando expuestos a condiciones meteorológicas adversas de nieve, fuertes vientos y baja temperatura.

El prefecto de Carabineros El Loa, coronel Oliver Matteo, destacó que "personal especializado del GOPE, el Ejército de Chile y los equipos de salud, lograron rescatar y evacuar exitosamente a 59 personas, quienes fueron trasladados a zonas seguras y recibieron las asistencias necesarias".

El oficial subrayó que el procedimiento representó un enorme desafío por las extremas condiciones climáticas, resaltando que "este operativo demuestra que frente a situaciones de emergencia la coordinación entre las instituciones y la preparación de nuestro personal son fundamentales".