Condenan a 16 años de cárcel a hombre que asesinó a ciudadano español en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Franklin Galaz, de 41 años, a una pena total de 16 años de presidio efectivo por el homicidio de un ciudadano español ocurrido en agosto de 2024.

La sentencia contempla 15 años de cárcel por el delito de homicidio simple, a los que se suman 540 días de presidio por el delito de porte de armas cortantes en la vía pública.

El crimen y la investigación

El homicidio se registró el 24 de agosto de 2024 al interior de un local comercial de calle Uribe, en pleno centro de Antofagasta.

Según el proceso judicial, el imputado ingresó al recinto para agredir de muerte a la víctima, a quien había seguido previamente por el sector.

El recorrido de Galaz fue reconstruido de forma minuciosa durante la investigación a través de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector céntrico, lo que permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) identificarlo.

El sujeto fue detenido el 27 de agosto de ese año, cuando los detectives lo sorprendieron portando un machete, un hacha y un cuchillo de doble filo en la vía pública, hecho que motivó la segunda acusación en su contra.

Defensa descartada por peritaje del SML

Durante las audiencias del juicio, la defensa del acusado intentó acreditar una supuesta imputabilidad disminuida atribuida a problemas psiquiátricos. Sin embargo, esa tesis fue descartada por el tribunal tras la presentación de un peritaje elaborado por el Servicio Médico Legal (SML), que resultó clave para la decisión final.

El fallo estableció que las condenas deberán cumplirse de manera sucesiva y efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada, considerando como abono los días que el condenado permaneció en prisión preventiva.