Desbaratan banda que cometía fraudes en examen para conducir en Antofagasta: usaba microcámaras

Un operativo conjunto entre la Municipalidad de Antofagasta, la Fiscalía y Carabineros permitió desbaratar una organización dedicada a realizar fraudes en las pruebas teóricas para la obtención de licencias de conducir, red que concretaba entre seis y ocho ilícitos diarios.

La indagatoria se originó tras una denuncia y la entrega de registros de televigilancia por parte del municipio, lo que permitió establecer que el servicio ilegal, valorado en cerca de 350 mil pesos por cada persona que rendía examen, utilizaba chalecos con cámaras y módems ocultos para transmitir las respuestas en tiempo real.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristián Montre, explicó que "el equipamiento utilizado era altamente sofisticado y muy difícil de detectar a simple vista. El cliente que pagaba por este servicio fue detenido y pasará al control de detención junto al oferente, recordando que para aprobar este examen se requiere conocimiento y responsabilidad real".

Por su parte, el alcalde Sacha Razmilic recalcó que "hoy toda persona que obtiene una licencia de conducir recibe una certificación del Estado respecto de sus conocimientos teóricos y prácticos. Vamos a velar por la integridad de los procesos municipales y colaborar con la investigación para que estos hechos no se repitan".

Los imputados pasarán a control de detención para responder por los delitos de fraude a la ley de tránsito.