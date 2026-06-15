Dos cadáveres fueron hallados en carretera de San Pedro de Atacama

Diversas diligencias realiza este lunes la Brigada de Homicidios de la PDI Calama en San Pedro de Atacama para establecer las circunstancias en torno a la muerte de dos personas, cuyos cadáveres fueron hallados este domingo en las inmediaciones de la Ruta 27CH.

El hallazgo lo realizó un grupo de deportistas que practicaba ascenso y descenso en las cercanías del Paso de Jama, que al divisar los cuerpos alertaron el hecho a Carabineros que se constituyó en el sitio del hallazgo y resguardaron el perímetro, ya que el fiscal de turno instruyó que la investigación la adoptara la PDI.

Según los primeros antecedentes, los cuerpos presentan un avanzado estado de descomposición, estimándose preliminarmente una data de un par de meses, antecedentes que corroborará la investigación, que busca determinar la identidad de los fallecidos y si hubo intervención de terceros en el hecho.

El trabajo investigativo se encuentra en desarrollo por lo que la PDI aún no ha entregado mayores antecedentes. Sin embargo, en paralelo se coteja los datos por si existen coincidencias con alguna denuncia por presunta desgracia que concorde con los cadáveres hallados en pleno desierto.