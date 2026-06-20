Dos talleres mecánicos y una residencial clandestina fueron clausurados

Dos talleres mecánicos fueron clausurados y una residencial clandestina fue descubierta durante un operativo intersectorial realizado en el sector norte de Antofagasta, que también dejó más de 60 controles policiales y cuatro denuncias por infracciones a la Ley de Migraciones.

La fiscalización, realizada tras denuncias de vecinos, derivó en sumarios, prohibiciones de funcionamiento y citaciones al Servicio de Impuestos Internos (SII) por comercio irregular.

Durante la inspección en calle Loa, las autoridades encontraron una residencia que funcionaba sin permisos legales y presentaba graves deficiencias sanitarias, además de un alto riesgo eléctrico. Por otro lado, en calle Taltal, un segundo recinto fue clausurado debido al acopio ilegal de residuos peligrosos.

El seremi de Salud, Rodrigo Medina, explicó que en ambos talleres "se encontraron bastantes deficiencias sanitarias, deficiencias también en lo que son saneamiento básico y en lo que son segregaciones de líquidos combustibles".

Por su parte, Juan Fernández, seremi de Seguridad Pública, aseguró que "continuamos con las fiscalizaciones revisando todo lo que son las chatarras y para ver todo lo que tiene que ver con la seguridad del delito de receptación. Hoy día hemos encontrado deficiencias en salud y deficiencias en la parte de Servicio de Impuestos Internos".

Más de 60 controles y denuncias por infracciones migratorias

El despliegue también incluyó controles de seguridad realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En total se efectuaron más de 60 controles de identidad y vehiculares, mientras que el Departamento de Migraciones denunció a cuatro ciudadanos extranjeros por infringir la legislación migratoria.

Entre ellos se detectaron ingresos clandestinos al país y una persona que mantenía una orden de expulsión vigente.

La delegada presidencial regional, Karen López, señaló que el operativo respondió a denuncias realizadas por vecinos y aseguró que este tipo de fiscalizaciones continuará desarrollándose de manera coordinada. "No vamos a permitir que este tipo de actividades se lleven irregularmente", sostuvo.

Tras el desalojo de los recintos y las denuncias por hurto de servicios presentadas ante la justicia, el Gobierno regional confirmó que mantendrá los operativos intersectoriales para recuperar espacios y reforzar la seguridad en distintos sectores de Antofagasta.