En internación provisoria quedó escolar que apuñaló a un compañero en Calama

El Juzgado de Garantía de Calama dictó la medida cautelar de internación provisoria para el adolescente de 15 años acusado de apuñalar a un compañero de 13 años en las afueras de la Escuela D-54 "República de Chile" en la capital loína.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público imputó al menor el delito de homicidio calificado en grado de frustrado, tras el ataque con arma blanca ocurrido el pasado miércoles en el sector norte de la ciudad.

La Fiscalía local argumentó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien debió ser intervenida de urgencia en el Hospital Carlos Cisternas, solicitud acogida por el Tribunal.

Para la investigación el magistrado fijó un plazo de 120 días.