Formalizaron a segundo detenido por baleo a carabinero en Antofagasta

En el Juzgado de Garantía de Antofagasta fue formalizado este miércoles el segundo detenido como autor de los disparos que dejaron gravemente herido a un carabinero de la SIP el 12 de agosto pasado.

Se trata de un sujeto chileno que fue imputado por los delitos de homicidio frustrado contra funcionario policial en acto de servicio y porte ilegal de armas.

Tamara Farren, vocera de Fiscalía, detalló que "no se discutieron medidas cautelares contra el detenido y en lugar de eso el tribunal dispuso su ingreso inmediato a la cárcel para el cumplimiento de una condena por receptación de vehículo motorizado y otra por tenencia ilegal de arma de fuego, ambas de tres años y un día".

"Según se explicó en la audiencia, el día de los hechos el funcionario policial habría recibido disparos de dos imputados distintos: el chileno formalizado el día de hoy y un ciudadano venezolano detenido y formalizado la semana pasada", añadió.

Farren destacó "la rápida y coordinada respuesta de las instituciones y de la comunidad frente a este grave hecho delictual, que no solo afecta a uno de los bienes jurídicos más importantes, como es la vida de una persona, sino que además socava la autoridad de una institución que está llamada a cumplir un rol esencial en nuestro estado de Derecho".

El general de Carabineros Cristián Montre sostuvo que "dijimos que íbamos a trabajar incansablemente hasta lograr detener a todos quienes participaron en este grave, cobarde y vil ataque hacia uno de los nuestros. Este trabajo investigativo profesional encabezado por el OS9 nos ha permitido hoy día declarar y dar cuenta que hemos detenido al segundo presunto autor de los disparos que tuvieron entre la vida y la muerte a uno de los nuestros".

Mientras que el carabinero se recupera de sus lesiones, otros cuatro involucrados seguirán en prisión preventiva por los 150 días de investigación.