Fuerza de Tarea Frontera de la PDI incautó 175 kilos de cannabis en el paso Hito Cajón

Un cargamento de 216 paquetes de cannabis sativa fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el sector fronterizo de Hito Cajón, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, sustancia, que arrojó un peso final de 175 kilos con 740 gramos, la que permanecía acopiada en la intemperie bajo una modalidad de ocultamiento transitorio.

De acuerdo con el informe de la policía civil, el procedimiento lo realizó la Fuerza de Tarea Frontera Interna, durante inspecciones físicas en la cordillera, donde los detectives detectaron anomalías en el relieve geográfico y marcas recientes de neumáticos sobre depósitos de nieve acumulada, lo que derivó en un perímetro de búsqueda.

Esta fiscalización culminó con el hallazgo de seis sacos de nylon negro acopiados detrás de estructuras rocosas, los que mantenian contenedores con cinta adhesiva, hecho que fue comunicado al Ministerio Público que instruyó diligencias a la Brigada Antinarcóticos de Calama.

"La detección de estos 175 kilos de cannabis es fruto de la experiencia investigativa, el despliegue operativo y la coordinación interregional con nuestras unidades especializadas, permitiendo impedir que esta droga llegara a las comunidades y afectara la seguridad de las personas", señaló el prefecto inspector Freddy Castro, jefe de la región policial.

La policía de la Provincia de El Loa mantiene activas las líneas investigativas en coordinación con las agencias policiales fronterizas para establecer la identidad y los nexos de la estructura criminal a cargo del acopio y el posterior ingreso de la droga a las redes de distribución urbana del norte del país.