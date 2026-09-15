Incautan en Calama 660 kilos de marihuana que iban a venderse en Fiestas Patrias

El OS7 de Carabineros El Loa incautó 659 kilos 900 gramos de marihuana elaborada que permanecían ocultos en un inmueble rural de Calama, sustancia que según las investigaciones policiales y judiciales estaba destinada a abastecer los puntos de venta de la provincia, durante las celebraciones patrias.

Tras ingresar con orden judicial al predio, los efectivos interceptaron una camioneta de alta gama donde permanecían apilados los paquetes de droga, procediendo a la detención de una mujer boliviana de 30 años con residencia legal en el país.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, detalló "Se obtiene la orden judicial de entrada y registro a este inmueble, donde Carabineros al momento de ingresar se percata de una camioneta que mantenía casi 660 kilos de marihuana, más de dos millones de dosis".

Montre agregó que "Esta droga pretendía ser distribuida con motivo de las Fiestas Patrias. Hoy estas organizaciones se manejan con antenas Starlink para sortear puntos de silencio en el desierto y movilizar cargamentos al centro y sur del país".

Este nuevo decomiso marca un nuevo hito en los balances interinstitucionales contra el crimen organizado en el norte del país.

Al respecto, la vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Tamara Farren, indicó "A la fecha llevamos, con esta incautación, 58 toneladas de droga en la región, y el año pasado en todo el año se incautaron 38 toneladas. Tenemos desde el año 2023 un aumento progresivo. Se debe a diversas cosas: hay mucha coordinación con las policías que permiten este trabajo, y también con otras instituciones del Estado".

La imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Calama para la formalización de cargos por infracción a la Ley 20.000.