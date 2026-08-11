Joven quedó en riesgo vital tras ser atropellada intencionalmente por su expareja en Antofagasta

En estado de extrema gravedad se encuentra una joven de 21 años que ingresó la noche del domingo al Hospital Regional de Antofagasta, tras ser atropellada, presuntamente por su expareja, en el sector norte de la capital regional.

Tras el ataque cometido la noche del domingo, el sospechoso se entregó voluntariamente en la Subcomisaría Norte de Carabineros y poseriormente fue puesto a disposición de la Brigada de Homicidios de la PDI, unidad que por instrucción del Ministerio Público quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer los hechos.

Sobre el estado de salud de la paciente, el director del Hospital Regional de Antofagasta, doctor Pedro Usedo, detalló que "el día 9 del presente mes, alrededor de las 23 horas, ingresó a nuestra institución una paciente sexo femenino de 21 años de edad, con diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano grave, asociado a politraumatismo de alta energía, secundario a un atropello vehicular".

Usedo añadió que "actualmente la paciente se encuentra internada en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) de nuestra institución bajo ventilación mecánica, monitorización continua, y su condición en la actualidad es de gravedad. Está con todo el soporte que requiere una situación como la que en este minuto está viviendo esta paciente".

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Darioleta Vilches, se refirió al caso: "Desde el momento en que SernamEG tomó conocimiento de los hechos, el Servicio estableció contacto con la familia de la víctima, entregando orientación y poniendo a disposición las prestaciones y apoyos que corresponden, manteniéndose actualmente el caso en seguimiento y coordinación con los organismos competentes".

La autoridad regional enfatizó además que "queremos ser muy responsables con la información, porque se trata de antecedentes preliminares y de una investigación en curso", y recordó que ante cualquier situación de vulneración está disponible de manera gratuita y confidencial el Fono Orientación 1455.