Junaeb Calama implementa dispositivo psicosocial tras crimen de docente en colegio

Con el objetivo de restablecer la seguridad y la contención emocional, la Dirección Nacional de Junaeb anunció el despliegue de un equipo multidisciplinario para intervenir en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, tras los graves incidentes registrados el pasado 27 de marzo, en que fue asesinada una inspectora.

Tras reunirse con el Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) de Calama y representantes de apoderados y estudiantes, el director nacional del servicio, Fernando Peña, confirmó la puesta en marcha de un plan de seguimiento técnico.

"No existen fórmulas únicas. Por eso estamos trabajando con una mirada intersectorial que permita un retorno seguro a la actividad escolar", señaló la autoridad.

La estrategia contempla además la ampliación del programa Habilidades para la Vida en otras comunas de la región, como Antofagasta y Tocopilla, buscando prevenir nuevas situaciones de crisis.

Por su parte, la seremi de Educación, Carolina Moscoso, valoró la planificación, indicando que el foco está puesto en el resguardo de la salud mental de una comunidad educativa que supera los mil estudiantes.