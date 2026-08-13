Juzgado de Antofagasta ordenó detención del exdirector de Cicitem investigado por malversación

El Juzgado de Garantía de Antofagasta dictó este jueves una orden de detención en contra del exdirector del Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Región de Antofagasta (Cicitem), Rubén Rojo Maturana.

La medida fue adoptada luego de que el imputado no se presentara a la audiencia fijada para las 08:30 horas de hoy, instancia en la que la Fiscalía de Antofagasta tenía previsto formalizarlo por el delito de malversación de caudales públicos reiterada.

La orden de captura fue despachada a ambas policías con el objetivo de asegurar su comparecencia ante el tribunal y llevar adelante la comunicación de cargos.

Este nuevo capítulo judicial se da en el marco de la indagatoria abierta a principios de 2025, tras una denuncia de la Contraloría que detectó irregularidades y un presunto fraude al Fisco por 132 millones de pesos en traspasos de recursos desde el Gobierno Regional.

En aquella oportunidad, el proceso judicial se vio marcado por el grave accidente automovilístico que protagonizó el propio Rojo en la Ruta 5 Norte —en el sector de La Negra—, el día posterior a que se conocieran las denuncias, situación que lo mantuvo internado en estado grave en el Hospital de Antofagasta y que postergó las diligencias.