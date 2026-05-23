Masivo operativo nocturno con cierre de locales en Antofagasta

Un masivo operativo nocturno liderado por 12 instituciones públicas se realizó en el borde costero sur de Antofagasta, donde fueron fiscalizados locales nocturnos y espacios públicos en las inmediaciones del Balneario Municipal, el Parque Croacia y el recién inaugurado Parque Las Almejas, resultando tres conocidos recintos con prohibición de funcionamiento.

"A través de la Seremi de Seguridad se ha hecho una coordinación con los servicios, las policías correspondientes, para ir a verificar lugares de consumo de personas, para ver que, efectivamente, estos estén cumpliendo los requisitos de las normativas legales vigentes", señaló la Delegada Regional, Katherine López.



El seremi de Seguridad, Juan Fernández, explicó que "la idea es que todos lleguen a su destino, y es por eso que las policías y todos los servicios, estamos acá trabajando para poder dar la tranquilidad a la gente en estos días que se supone que tienen que ser de descanso y no tener accidentes ni fatalidades".

Clausura por graves deficiencias sanitarias

El foco más crítico de la jornada se concentró en la materia sanitaria, donde los fiscalizadores decretaron la prohibición de funcionamiento inmediata para los restaurantes Mantaro, Ámbar y la discoteca Montecarlo, además del inicio de sumarios para otros dos establecimientos del sector sur.

"Un local quedó con prohibición de funcionamiento y decomisamos doscientos kilos de alimentos, ya que no se encontraba una trazabilidad de los alimentos y esto podía generar algún daño a la población. Las deficiencias eran sanitarias, se encontraba un lugar con mucha suciedad", detalló Rodrigo Medina, seremi de Salud de Antofagasta.

Medina agregó que "la calidad del lugar donde los trabajadores ejercían la preparación de alimentos era completamente deficiente. Los suelos eran deficientes, la suciedad también en las paredes y, sobre todo, los alimentos que algunos habían perdido la cadena de frío, otros tenían muy mal olor".

Recuperación de espacios públicos

Paralelamente, las cuadrillas municipales junto al personal de la Armada y Carabineros intervinieron las áreas verdes de la costera sur para erradicar el comercio ambulante clandestino y las cocinerías irregulares que habían sido denunciadas en redes sociales, donde se cursaron cinco infracciones de comercio informal y se desarmaron cinco rucos.

El director municipal de seguridad, Gonzalo Castro, manifestó que "un control y recuperación del espacio público. Hemos retirado comercio ambulante y rucos, logrando la detención de una persona que tenía dos órdenes de detención vigentes por delitos cometidos".

Respecto al trabajo de Carabineros, el teniente coronel Pablo Ortíz dijo que "la institución se encuentra desplegada efectuando fiscalizaciones, controles de identidad y vehiculares. Actualmente ya llevamos más de doscientos controles realizados. Llamamos a las personas a que eviten este tipo de conductas en este fin de semana".