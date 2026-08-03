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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Millonario contrabando de cigarrillos incautó Carabineros en la Ruta 5 Norte

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Más de 277 mil cajetillas de cigarrillos eran transportadas en un camión con semiremolque que fue fiscalizado en el sector de Baquedano, donde fue detenido el conductor.

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Un millonario golpe al contrabando de cigarrillos dió Carabineros de la Tenencia Baquedano tras incautar un total de 722.549 cajetillas de cigarrillos distintas marcas, que eran transportadas de manera ilegal al interior de un semirremolque fiscalizado en la comuna de Sierra Gorda.

El jefe de la Tenencia de Baquedano, teniente Emilio Cáceres, indicó "En el marco de controles preventivos en la Ruta 5 Norte, logró la incautación de más de 722 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando transportadas en un semirremolque, deteniendo al conductor de nacionalidad extranjera".

El detenido, un hombre de 24 años, fue puesto a disposición de la Justicia adopetando diligencias al los equipos especializados del 0S-9 y SEBV para los peritajes de la mercancía y del vehículo de carga.

 

 

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