Ministro de Obras Públicas realizó visita estratégica a la Región de Antofagasta

El recién asumido ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, realizó este fin de semana su primera visita oficial a terreno arribando en la Región de Antofagasta, donde desarrolló una intensa agenda que abarcó desde Tocopilla hasta la capital regional, revisando infraestructura estratégica y proyectos de desarrollo hídrico.

Uno de los hitos de la jornada fue el recorrido por la Planta Desaladora de Aguas Antofagasta, donde el secretario de Estado conoció los detalles de la operación que permite que la ciudad sea la primera de Latinoamérica, con más de 500 mil habitantes, abastecida íntegramente con agua de mar.

"La desalación es la forma de desarrollar el norte de nuestro país, es la realidad para dar seguridad al consumo humano. Una realidad que tenemos que empujar para tener un mejor desarrollo minero, agrícola y para proteger mejor también los ecosistemas continentales", afirmó el ministro Arrau.

Por su parte, el Gerente General de Aguas Antofagasta, Carlos Méndez, subrayó las proyecciones de la sanitaria: "Estamos preparados para que más adelante tengamos dos módulos adicionales, cada uno de 127 litros por segundo, que permitirá abastecer la ciudad hasta el 2040".

Méndez agregó que, para el largo plazo, será necesario "cambiar el plan regulador seccional La Chimba para poder instalar desalación post 2040".

Prioridad en el borde costero y playas artificiales

Durante la visita, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, valoró que la región fuera el primer destino del secretario de Estado y aprovechó la instancia para plantear prioridades locales vinculadas al desarrollo de la costa.

"Nos interesa avanzar en el desarrollo del borde costero, donde la Dirección de Obras Portuarias tiene la voz cantante para abordar las playas artificiales: algunas que están en proceso de entrega y otras que nos gustaría que existieran en Antofagasta", señaló Razmilic.

La gira del ministro Arrau también incluyó la revisión de rutas concesionadas, el hospital regional y caletas de pescadores, marcando una hoja de ruta centrada en fortalecer la coordinación con los actores locales y el sector privado de la macrozona norte.