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Tópicos: País | Región de Antofagasta

MOP constató 50% de avance en construcción de nueva caleta en Hornitos

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Proyecto optimizará operatividad de la pesca artesanal bajo estándares de la Consulta Indígena con la comunidad Changa.

MOP constató 50% de avance en construcción de nueva caleta en Hornitos
 MOP Antofagasta
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La Dirección de Obras Portuarias (DOP), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, confirmó que las obras de la nueva infraestructura pesquera y costera en Caleta Hornitos en Mejillones superan el 50% de su ejecución física.

Estas faenas sectoriales, que implican una inyección presupuestaria estatal de caso 2.750 millones de pesos, entraron en su fase de consolidación estructural tanto en las terrazas marítimas como en la edificación terrestre.

El seremi de Obras Públicas de la Región de Antofagasta, José Fuentes, señaló que "esta es una obra que pone en valor el patrimonio y la identidad de la comunidad Changa, integrando un importante componente cultural, al mismo tiempo que entregará una infraestructura digna, segura y moderna que impulsará la pesca artesanal".

La autoridad agregó "nuestro rol es velar porque este proyecto avance dentro de los plazos establecidos, pero también porque se desarrolle de manera responsable y respetando cada uno de los acuerdos comprometidos".

Detalle de las obras de ingeniería

Técnicamente, el proyecto pesquero registra a la fecha el término del muro estribo, avances en la losa de hormigón del muelle, perfilería metálica y el levantamiento del edificio principal de administración.

Asimismo, la planta de servicios incorporará un sistema de abastecimiento de agua potable mediante estanque elevado, una planta fotovoltaica independiente y accesibilidad universal integrada.

El término del contrato e inicio de la marcha blanca operativa de la caleta, según estima el MOP, está programado para el último trimestre de este año.

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