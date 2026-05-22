Mural urbano transformó la Rotonda Norte de Antofagasta

El paso bajo nivel de la Rotonda Norte de Antofagasta se convirtió en la plaza del mural más grande de todo el norte de Chile tras la inauguración de "Latidos del desierto", una imponente obra visual que cubre más de 3.000 metros cuadrados con iconografía inspirada en la identidad local.

El millonario proyecto de recuperación de espacios públicos cobró vida gracias al pincel del artista antofagastino Camilo Barra y su equipo técnico, propuesta que fue la ganadora de un concurso abierto que posteriormente convocó a más de 4.000 vecinos en una votación ciudadana para elegir el diseño definitivo.

Según explicó el propio Barra, el corazón del proyecto radicaba en "crear una obra que dialogara con el territorio y con las personas que habitan y recorren este lugar todos los días", para plasmar la potencia simbólica de la zona para inyectar sentido de pertenencia en la comunidad.

Esta intervención de alto impacto para el entorno urbano fue posible gracias a una alianza público-privada que unió voluntades de Escondida BHP, la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Antofagasta, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y los ministerios de Obras Públicas y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, bajo la ejecución técnica de Fundación Minera Escondida y Creo Antofagasta.

La nueva fachada ante la minería global

El corte de cinta de esta monumental obra artística coincide con la recta final de la preparación de la comuna para albergar Exponor 2026, la exhibición minera y energética que proyecta convocar a más de 47 mil visitas.

En esa línea, el gerente general de la AIA, Fernando Cortez, valoró el hito urbano señalando que la iniciativa contribuye directamente a "fortalecer la imagen de Antofagasta y seguir preparando la ciudad para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales".

El alcalde Sacha Razmilic celebró la entrega de este espacio como un regalo que permite avanzar hacia "una Antofagasta más bonita, limpia y segura". Y extendió un llamado abierto a los residentes y turistas a cuidar la obra masiva que hoy pertenece a toda la comunidad.