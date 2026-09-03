Nueva filtración de agua afectó al laboratorio del Hospital Regional de Antofagasta

Una filtración de agua volvió a encender las alertas al interior del Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, la que dejó este jueves anegamientos en el pasillo y dependencias del laboratorio clínico.

El incidente ocurrió durante la madrugada tras detectarse una fisura en una tubería secundaria del sistema de climatización en el cuarto nivel de hospitalización, provocando el escurrimiento hacia el tercer piso, donde la concesionaria Salud Siglo XXI activó trabajos de contención inmediatos y aseguró -a través de una declaración- que no se interrumpió el funcionamiento de los servicios ni la atención a pacientes.

La subdirectora médica (s) del hospital, Dra. Gladys Núñez, explicó "Activamos inmediatamente nuestros protocolos para resguardar a funcionarios, usuarios y muestras médicas. Afortunadamente no hubo personas afectadas y las muestras están resguardadas, por lo que el laboratorio continuó funcionando".

Sin embargo, los gremios de trabajadores del recinto —Fenpruss, Fentess y Asenf— expresaron su molestia ante la reiteración de estas fallas en la red hospitalaria.

"Una vez más estamos denunciando irregularidades con el sistema climatizado. Sufrimos una inundación en el laboratorio clínico y llamamos a las autoridades: ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando estas problemáticas? Necesitamos que se nos entregue un hospital concesionado, pero operativo", señalaron.

Frente a lo ocurrido, el diputado Jaime Araya exigió al Ministerio de Obras Públicas aplicar mano dura y revisar la continuidad del contrato"Esta situación impacta en la urgencia y en los tiempos de espera de las personas. Este episodio lo hemos vivido reiteradamente; corresponde preguntarse cuántas multas se han cursado y qué hace la inspección fiscal frente a esta negligencia".

La concesionaria Salud Siglo XXI, en tanto, sostuvo que la avería quedó subsanada durante la jornada matinal sin comprometer la continuidad de las prestaciones médicas