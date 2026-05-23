PDI desbarató laboratorio clandestino de ketamina en Calama

Tres detenidos y la incautación de más de cinco kilos de ketamina fue el resultado de un operativo liderado por el equipo Microtráfico Cero (MT-0) de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Calama, en coordinación con la Fiscalía Local de la comuna.

La intervención policial se concretó tras un proceso de análisis criminal que determinó que una propiedad residencial era utilizada como centro de acopio, dosificación y adulteración de sustancias químicas mediante el uso de cafeína en polvo para aumentar su volumen comercial.

En el inmueble se incautaron 25 frascos con un total de 5.040 gramos de ketamina en estado líquido, dinero en efectivo y un vehículo de la marca Audi utilizado para la distribución delucinógena en la provincia de El Loa.

Respecto, el jefe de la unidad antinarcóticos de la policía civil en El Loa, subprefecto Patricio Méndez, precisó que "la intervención permitió desarticular un punto asociado a la elaboración y comercialización de drogas, retirando de circulación una importante cantidad de ketamina y poniendo a disposición de la justicia a tres personas vinculadas a este delito".

Los tres imputados, todos mayores de edad y de los cuales uno registraba antecedentes policiales previos, fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Calama, decretando el tribunal para dos de los involucrados la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el tercero quedó sujeto a arraigo nacional y firma mensual, otorgándose un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.