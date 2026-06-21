Prisión preventiva para presunto asesino de un estudiante en Antofagasta

En prisión preventiva quedó un sujeto acusado de ser el autor del homicidio de un estudiante de 21 años en la comuna de Antofagasta, crimen ocurrido el pasado 19 de abril.

El imputado, que se encontraba huyendo de la acción judicial desde el momento del crimen, fue capturado y puesto a disposición del Juzgado de Garantía durante este fin de semana.

El violento episodio tuvo lugar en las inmediaciones de un centro de entretenimiento nocturno en el sector sur de la capital regional, donde el joven recibió un fatal impacto de bala a corta distancia.

Tras dos meses de búsqueda, el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional (SAC) logró la formalización del individuo por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo que el sujeto supone para la comunidad, se dictaminó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación correspondiente.

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Este caso ya cuenta con otros dos adultos procesados por el Ministerio Público. Estos sujetos habrían sido los responsables de proporcionar el armamento con el cual se ejecutó el crimen.

Actualmente, ambos se mantienen privados de libertad.

Respecto al avance del proceso judicial, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que se sigue "trabajando para reunir los elementos necesarios y así llevar a juicio a los detenidos".

Las diligencias para dar con el paradero de los involucrados fueron coordinadas por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).