Salud detectó fallas críticas que se repiten en locales de pescados de Antofagasta

El seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina, entregó este martes un preocupante balance sobre el comportamiento del comercio establecido de productos del mar tras fiscalizaciones por Semana Santa en la región, donde fueron identificados cuatro patrones de deficiencias recurrentes que ponen en riesgo la salud de la población.

El informe de la Unidad de Alimentos reportó un total de 82 fiscalizaciones, 21 sumarios sanitarios y 6 prohibiciones de funcionamiento, además del decomiso de una tonelada de productos del mar y carnes que no eran aptos para el consumo humano.

Son cuatro las "faltas graves" en las que incurren estos recintos, infraestructura improvisada, ruptura de cadena de frío, pescados con vísceras y falta de trazabilidad.

Según advirtió el seremi, muchos locales modifican sus plantas físicas sin autorización, instalando comedores improvisados que no cumplen con la normativa, tambien se detectó en diversos locales equipos en mal estado y la peligrosa práctica de descongelar productos al aire libre, lo que acelera la proliferación de bacterias.

La autoridad denunció que locatarios insisten en vender piezas sin limpiar para aumentar el peso y el precio. "La materia fecal de los órganos tiende a permear hacia el interior de la pieza, arruinando su inocuidad", subrayó Medina, quien agregó que muchos locales no cuentan con guías ni facturas que acrediten el origen legal y seguro de los mariscos.

"Cuando es posible avanzar en medidas como esta, que no son aisladas, buscamos que los recursos y la seguridad lleguen a quienes más lo necesitan", concluyó la autoridad.