Salud inspeccionará más de mil viviendas en Tocopilla por alerta de mosquito del Dengue

La Seremi de Salud de Antofagasta finalizó las labores de desinsectación en el perímetro crítico de Tocopilla, tras el hallazgo de una pupa del zancudo aedes aegypti, transmisor del dengue, confirmado el pasado 22 de abril.

Las faenas de emergencia domiciliaria concluyeron este lunes e implicaron la inspección de inmuebles en un radio de 500 metros en torno al Terminal de Buses, además de la fumigación de 285 viviendas.

Tras el cierre de esta primera fase, la autoridad sanitaria anunció el inicio de una nueva etapa que contempla la inspección del 10% del total de las viviendas de la comuna, lo que abarca alrededor de 1.180 hogares y caletas.

El seremi del ramo, Rodrigo Medina, detalló que esta masiva fiscalización domiciliaria tiene como plazo límite el 31 de diciembre de este año y será ejecutada por personal técnico contratado especialmente para la emergencia.

Como medida de control adicional recomendada por el Ministerio de Salud, los equipos sanitarios instalaron ovitrampas en los anillos de seguridad ya intervenidos para detectar de forma temprana la eventual postura de huevos del insecto.

De acuerdo con los protocolos epidemiológicos vigentes, la búsqueda del vector en el puerto salitrero se extenderá de manera ininterrumpida por un periodo de 18 meses y condicionará su cierre a la ausencia de nuevos avistamientos.

Pese al inicio del control masivo en el resto de la comuna, los equipos mantendrán de forma paralela la vigilancia domiciliaria permanente en los primeros 500 metros del foco original.