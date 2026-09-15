Sernageomin investiga fatal accidente de trabajador en faena minera de Taltal

Un trabajador del sector minero perdió la vida mientras cumplía labores al interior de la faena minera Zulema, emplazada a unos 30 kilómetros al sur de la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta.

De acuerdo con antecedentes recabados en la zona, el hecho se produjo en las proximidades del kilómetro 1.060 de la Ruta 5 Norte. Tras reportarse el incidente, se confirmó en el lugar el fallecimiento del operario.

Equipos técnicos de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se constituyeron en las instalaciones de la operación minera para abrir el procedimiento de fiscalización de rigor, inspeccionar el área y recabar antecedentes que permitan esclarecer el origen y las condiciones del siniestro.

"Junto con lamentar profundamente este hecho y expresar nuestras sinceras condolencias a la familia y compañeros de trabajo, reiteramos el llamado a extremar las medidas de prevención y autocuidado en las operaciones mineras, asegurando que todas las labores se desarrollen bajo condiciones adecuadas de seguridad y estricto cumplimiento de los protocolos establecidos", señaló el seremi de Minería, Jorge Astudillo.

El procedimiento quedó en manos de Sernageomin y los organismos pertinentes para la entrega del informe técnico pericial al Ministerio Público.