Sujeto fue detenido por robo con homicidio en campamento de Antofagasta

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI detuvieron a un ciudadano extranjero de 24 años por su presunta responsabilidad en un robo con homicidio en Antofagasta.

El violento ilícito se registró la madrugada del 18 de mayo pasado en el campamento Nuevo Latir, cuando al menos dos sujetos irrumpieron por la fuerza en un local de comida rápida atendido por la víctima, un hombre boliviano de 37 años.

Los antisociales amenazaron al locatario con un arma de fuego, mientras el padre de este intentó defenderlo, por lo cual fue golpeado y arrojado a un subterráneo.

Posteriormente, uno de los delincuentes disparó contra la víctima, provocándole la muerte en el lugar tras sustraer cien mil pesos y un teléfono celular.

La captura del principal sospechoso se concretó el 13 de octubre en el campamento Génesis II, gracias a un trabajo de análisis criminal y coordinación interregional.

El imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.