Tras hallazgo de mosquito del dengue, vecinos piden cierre de "pantano urbano" en Antofagasta

Vecinos del sector Parque Brasil de Antofagasta iniciaron una ofensiva legal contra el denominado "pantano urbano", luego de que la Seremi de Salud confirmara la presencia del mosquito Aedes Aegypti en la zona.

Con la representación del abogado Ignacio Barrientos, los afectados presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones, exigiendo que el municipio y las autoridades de Salud adopten medidas sanitarias de resguardo, como el saneamiento definitivo del sector.

Los vecinos aseguran que la presencia de este mosquito, portador de enfermedades como el dengue y el virus zika, puede afectar a más de mil familias en el sector.