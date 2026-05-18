Tribunal dictó penas de 15 y 4 años de cárcel para autores de ataque armado tras partido de fútbol en Antofagasta

El Tribunal Oral de Antofagasta condenó a dos sujetos, un chileno y un venezolano, a penas de 15 años y 4 años de presidio efectivo, tras declararlos culpables de un violento ataque armado registrado en agosto de 2024 en el sector norte de la capital regional, posterior a un encuentro deportivo.

La invstigación penal logró reconstruir la ruta del crimen que se inició tras una riña en un complejo deportivo, donde el imputado extranjero percutó disparos contra la víctima sin lograr herirla, permitiendo su escape.

Minutos más tarde, el conductor fue interceptado en la intersección de Avenida Edmundo Pérez Zujovic con Nicolás Tirado por el condenado chileno, quien a bordo de una motocicleta le disparó a corta distancia, provocándole lesiones de extrema gravedad que minutos después hicieron que chocara contra un poste del alumbrado público al perder el conocimiento.

Respecto a las penas, el ciudadano venezolano individualizado con las iniciales N.J.V.L. deberá cumplir cuatro años de cárcel por el delito de disparos injustificados. El imputado chileno de iniciales M.B.J.V. fue sentenciado a 10 años de presidio por el delito de homicidio frustrado, sumando otros 5 años de cárcel por porte ilegal de arma de fuego.

Ambos condenados deberán cumplir sus respectivas penas de manera efectiva, a las que se le restará el tiempo que permanecieron en prisión preventiva.