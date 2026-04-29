Volcamiento de bus dejó a siete pasajeros con lesiones graves en Taltal
La máquina de la empresa CIkbus salió desde Calama con 43 pasajeros con destino a la ciudad de Santiago.
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Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 1.204 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Taltal: por causas que se investigan, un bus interprovincial de la empresa Cikbus, que transportaba a 43 pasajeros con destino a Santiago, volcó a un costado de la calzada.
De acuerdo a la información proporcionada por Senapred y Carabineros del Retén Alemania, el accidente no dejó personas fallecidas.
Sin embargo, se reportan siete lesionados de gravedad, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Antofagasta. Hasta el momento ninguno está en riesgo vital. El resto de los afectados con lesiones leves y menos graves fueron derivados al hospital local de Taltal.
En el lugar trabajaron unidades de Bomberos de Taltal, SAMU y Carabineros, y por instrucción del Ministerio Público, personal de la SIAT Antofagasta concurrió al sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes y determinar la dinámica del volcamiento.
Pese a la magnitud de la emergencia, la ruta en todo momento se mantuvo habilitada para el tránsito vehicular.