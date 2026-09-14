"Casi un millón sin pega": Oposición exigió shock de inversión ante cifras de desempleo

El Gobierno intensificó su agenda económica para intentar revertir las cifras de desempleo y estancamiento que han marcado sus primeros seis meses de mandato.

A través de medidas como la reforma al mercado de capitales -que contempla el Fondo Nacional de Vivienda- y proyectos de flexibilidad laboral, la administración espera dinamizar la actividad productiva hacia el mediano plazo.

A este despliegue se suman iniciativas de infraestructura promovidas por el Ejecutivo.

Frente a esto, el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que "indudablemente que cuando la economía no marcha bien y no poder encontrar un trabajo, surge la desesperanza, pero estamos trabajando con mucha confianza y con mucho esfuerzo".

El ministro Alvarado admitió la inquietud por el escenario y reconocieron que "son cifras preocupantes", apostando a planes de obras públicas e inversión extranjera. (FOTO: ATON)

"Son cifras preocupantes, pero también el Presidente ha anunciado que pronto se dará a conocer un plan de inversiones en obras públicas de alto impacto que, precisamente, nos puedan ayudar a combatir las altas tasas de desempleo", destacó el secretario de Estado.

Reparos del Banco Central y FA exigió shock de inversión

Pese a los anuncios del Ejecutivo, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, descartó que sea viable alcanzar la meta gubernamental de un 6,5% de desocupación hacia el final del periodo.

En entrevista con La Tercera, la timonel del ente emisor detalló que la recuperación económica no implicará una baja automática ni simple del desempleo, debido a la carga acumulada en costos laborales y a los procesos de automatización en las empresas.

Debido a este complejo panorama, desde los sectores de oposición salieron a cuestionar la efectividad de las medidas gubernamentales y anunciaron una contrapropuesta enfocada en la reactivación estatal.

La diputada Gael Yeomans alertó sobre un complejo panorama que mantiene "ya con casi un millón de personas sin pega" y presentó propuestas alternativas. (FOTO: ATON)

"Frente a la situación del aumento de desempleo en el país, que nos tiene ya con casi un millón de personas sin 'pega', es que como Frente Amplio hemos decidido pasar a la ofensiva, presentando un plan de empleo, en primer lugar, con un shock de inversión pública", explicó la timonel frenteamplista, Gael Yeomans.

En esta línea, la diputada indicó que "hay que poner los recursos del Estado donde correspondan, dirigidas a generar más empleo".

En la misma línea, la jefa de bancada del PPD e independientes, Andrea Parra, advirtió que "hoy tenemos un aumento importante de la inflación, una caída del PIB en el segundo semestre de un 0,2%, ni hablar del valor histórico de la UF", por lo que "aquí el Gobierno tiene responsabilidad".

Discrepancias en el oficialismo ante el balance de gestión

La urgencia por mostrar resultados tangibles también generó roces dentro de las propias filas oficialistas, en las que se debate si corresponde esperar o asumir de inmediato las demandas ciudadanas sin recurrir a justificaciones del pasado.

"La gente no quiere entender, la oposición especialmente, de que aquí se está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo grande. Yo creo que este es un prebalance, y ustedes tendrán derecho a exigirnos un balance final el 11 de marzo, pero eso no implica que nosotros no vayamos a desconocer los avances que hemos tenido", defendió el senador Iván Moreira (UDI).

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartó responsabilizar al pasado tras advertir que "el gobierno anterior ya fue, usted tiene que resolver". (FOTO: ATON)

Una mirada distinta manifestó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien sostuvo que "a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior. Yo le digo a la gente, cuando me dicen en terreno: 'Oiga, el gobierno anterior ya fue, usted tiene que resolver' (...) nosotros tenemos en seis meses 118.000 viviendas en construcción, vamos a iniciar 60.000", destacó la autoridad.

Pese a los indicadores negativos acumulados en el año, analistas y expertos proyectan que las cifras de contratación podrían registrar un alza hacia el último trimestre, impulsadas fundamentalmente por factores de carácter estacional.