Fuga de gas en servicentro de Arica obligó a suspender clases en nueve colegios

Una emergencia química, provocada por una fuga de gas en un servicentro Abastible, obligó a suspender las clases de este jueves en nueve establecimientos educacionales de Arica.

El incidente se localizó en la intersección de Alejandro Azolas con Francisco Bilbao, lugar donde se desplegó un operativo técnico para resguardar a las comunidades educativas y a los vecinos de la zona.

La dispersión del gas licuado estacionario generó un olor perceptible a varias cuadras a la redonda, lo que activó las alarmas comunitarias y la movilización de los servicios de socorro en horas de la noche de este miércoles.

Para el control del siniestro acudieron voluntarios de la unidad Hazmat del Cuerpo de Bomberos de Arica, especialistas entrenados en el manejo de materiales peligrosos y contención de emanaciones de hidrocarburos.

En el lugar de los hechos también se constituyó el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, quien coordinó las medidas de mitigación junto a funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y fiscalizadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Las instituciones fiscalizadoras centraron sus labores en verificar las válvulas de almacenamiento y evaluar la seguridad estructural del punto de abastecimiento.

Establecimientos con actividades escolares suspendidas

Con el objetivo de evitar complicaciones respiratorias o situaciones de riesgo en la población escolar, la Delegación Presidencial determinó la paralización preventiva de la jornada pedagógica para este jueves en todos los recintos educacionales adyacentes al servicentro.

La medida rige de manera obligatoria para los siguientes nueve recintos:

Instituto Comercial de Arica

Escuela Subteniente "Luis Cruz Martínez"

Escuela Amaru Anku

Escuela Fines Relmu

Colegio Mosaicos

Junior College

Escuela Especial Cantaturo

Escuela de Lenguaje Arcoíris

Escuela de Lenguaje Matices

Las autoridades informaron que los trabajos de inspección continuarán desarrollándose pasada la medianoche para certificar la disipación total del combustible y asegurar la normalidad en el sector urbano afectado.