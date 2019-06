Insulza y Plan Parinacota: "Estamos viendo el colapso natural de una idea"

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, criticó el estado de avance y la conformación del anunciado Plan Parinacota, puesto en marcha septiembre del año pasado y que, además, incluye a la comuna de Camarones.

El parlamentario señaló al respecto que "con mucho respeto, creo que no es la mejor forma de armar un Plan, lo que hicieron todos estos subsecretarios no fue hacer un plan efectivo sino que un resumen de cosas ya programadas".

El ex secretario general de la OEA enfatizó en que no fue cumplido el plazo autoimpuesto por el Gobierno, quienes en octubre del año pasado anunciaron que la hoja de ruta iba a ser presentada en un tiempo de tres meses, hecho que finalmente no ocurrió.

"Estamos viendo el colapso natural de una idea; la intendenta (María Loreto Letelier) nos dice que para fin de este año estará listo el plan, pero al principio nos dijeron tres meses desde octubre del año pasado, a fines de este año suman 15 meses", subrayó.

Para insulza, la iniciativa debió contar con un equipo especial "que no fue designado", quienes definieran los objetivos en materia de población, salud, educación, infraestructura, energía y fuente laboral de la provincia de Parinacota.

"Todavía estamos a tiempo, hagamos una comisión, pongamos a alguien a cargo, creo que la Secretaría General de la Presidencia puede servir; o el segundo piso, a cargo del ex ministro Larroulet; o el subsecretario de Desarrollo Regional, podrían encargarse de formar ese equipo", enfatizó.

Territorio Especial

Para el senador, tanto la provincia de Parinacota como la comuna de Camarones deben ser incluidas a la norma Constitucional que crea las zonas y territorios especiales, como lo son Isla de Pascua y Juan Fernández. "También podrían incluir a este Altiplano y Precordillera despoblada y Estratégica, lo que permitiría un trabajo mucho más programado", indicó.