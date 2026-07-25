Delegada de Atacama: Se recuperó conectividad entre La Serena y Copiapó

La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, confirmó a Cooperativa que la conectividad entre las comunas de la región se encuentra restablecida luego que el sistema frontal afectara diferentes rutas y también las vías que permiten el tránsito entre Copiapó y La Serena.

"Lo más crítico fue la conectividad. Pero ya se logró la conectividad a Alto del Carmen, siempre lo más rápido posible; también de Vallenar a Freirina-Huasco, en algún momento se cortó el puente Maitencillo, pero rápidamente lo recuperamos, no alcanzamos a estar un día con ese camino cortado, Vialidad hizo un badén y luego rellenó la parte del puente y está operativo", explicó Cid.

De todas formas, la delegada confirmó que existen aun personas aisladas en el sector de Totoral, en la comuna de Copiapó, donde "ayer Vialidad ingresó con maquinaría y se hizo conectividad con ese sector".

Asimismo, en Tierra Amarilla, donde "nos queda una familia, pero estamos en contacto. Ya se llegó al lugar, pero ellos no quieren dejar su casa porque están acostumbrados a estos climas de cordillera. Pero sí se les ha llevado provisiones y hoy día debería también subir en el helicóptero del Ejército a llevarles unos medicamentos que estaban pendientes".

No obstante, reparó en que los problemas en la Ruta 5 Norte continúan. Por ello, llamó a "las personas que no necesitan transitar por la 5 Norte que no lo hagan, que posterguen porque está muy lento el proceso, pero ya estamos conectados de Serena a Copiapó".

En cuanto a la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), Cid señaló que se comenzó a aplicar en todos los municipios. "Estamos colocando equipos que llegaron de Santiago desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque también es importante que mientras más rápido esté esa ficha, más rápido sale el bono enseres para entregarlo. Si nos demoramos mucho con la ficha, nos vamos a demorar en llegar con los recursos", aseguró.

Por otro lado, la delegada destacó que el embalse Lautaro se encuentra al 25% de su capacidad debido a las lluvias: "El sector agrícola nos conversaban el otro día que con esa cantidad de agua podemos asegurar la temporada de la parte agrícola de la provincia de Copiapó".