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Tópicos: País | Región de Atacama

Joven recorre vertedero en pleno desierto para ayudar a más de cien perros abandonados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La joven adoptó a un cachorro en la carretera que padecía parvovirus, lo que la llevó al vertedero donde se encontraban decenas de perros en malas condiciones.

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Una joven rescatista realiza recorridos semanales hasta un vertedero clandestino de Alto Hospicio para ayudar a más de cien perros abandonados que sobreviven en el lugar sin acceso regular a agua ni alimento.

Se trata de Florencia Butti, quien acude al lugar que se encuentra a unos 15 minutos de Iquique, en pleno desierto de Atacama, y que está rodeado de basura, escombros y restos de quemas ilegales.

Todo comenzó cuando la joven decidió adoptar a un cachorro encontrado en la carretera que padecía parvovirus, lo que la llevó al vertedero donde se encontraban decenas de perros en malas condiciones.

"No nos podíamos bajar del vehículo, porque estaban todos los perros saltándonos como pidiéndonos agua", aseguró a Meganoticias.

La joven, que actualmente trabaja junto a la organización Luz Canina, explicó que algunos perros tienen quemaduras en sus patas y además han encontrado camadas recién nacidas abandonadas.

"Alimentamos a muchos perritos que están muertos de sed y de hambre, pero más de sed que de hambre, porque ellos comen alimentos descompuestos. Llevamos seis sacos de comida y como diez bidones de agua. Estamos cuatro horas con los perros, haciéndoles cariñito y demostrándoles amor", comentó.

La rescatista busca impulsar labores de esterilización y rescate, además de una mayor fiscalización del lugar, el que describió como una "tierra de nadie".

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