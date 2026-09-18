Un ciclista fue hallado muerto en ruta entre Tierra Amarilla y Copiapó
El hombre fue encontrado la mañana de este viernes a un costado de la vía.
La Fiscalía indaga un posible atropello y ordenó peritajes de la SIAT en el lugar.
El hombre fue encontrado la mañana de este viernes a un costado de la vía.
La Fiscalía indaga un posible atropello y ordenó peritajes de la SIAT en el lugar.
Un ciclista de 72 años fue encontrado muerto durante la mañana de este viernes a un costado de la ruta que conecta Tierra Amarilla con Copiapó.
El hallazgo, que investiga la Fiscalía de Atacama, ocurrió cerca de las 07:30 horas, cuando Carabineros realizaba patrullajes por el sector. El hombre fue encontrado tendido junto a la vía y, a pocos metros, de una bicicleta.
Personal del SAMU llegó hasta el lugar y constató su fallecimiento, tras lo cual el fiscal de turno (s) de Copiapó, Marcelo Peñailillo, ordenó la concurrencia de la SIAT de Carabineros y del Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo.
Las diligencias consideran peritajes en el kilómetro 5 de la Ruta 330, levantamiento de evidencia y la búsqueda de cámaras de seguridad y testigos que permitan reconstruir lo ocurrido.
Entre las hipótesis que investiga la Fiscalía se encuentra un posible atropello, antecedente que hasta ahora no esta confirmado.