Un ciclista fue hallado muerto en ruta entre Tierra Amarilla y Copiapó

Un ciclista de 72 años fue encontrado muerto durante la mañana de este viernes a un costado de la ruta que conecta Tierra Amarilla con Copiapó.

El hallazgo, que investiga la Fiscalía de Atacama, ocurrió cerca de las 07:30 horas, cuando Carabineros realizaba patrullajes por el sector. El hombre fue encontrado tendido junto a la vía y, a pocos metros, de una bicicleta.

Personal del SAMU llegó hasta el lugar y constató su fallecimiento, tras lo cual el fiscal de turno (s) de Copiapó, Marcelo Peñailillo, ordenó la concurrencia de la SIAT de Carabineros y del Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo.

Las diligencias consideran peritajes en el kilómetro 5 de la Ruta 330, levantamiento de evidencia y la búsqueda de cámaras de seguridad y testigos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Entre las hipótesis que investiga la Fiscalía se encuentra un posible atropello, antecedente que hasta ahora no esta confirmado.