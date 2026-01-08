Locatarios y turistas de la bahía de Tongoy lamentaron la situación vivida por la marea roja, que obligó a la zona a cerrar preventivamente y a prohibir, por el momento, la extracción y comercialización de machas, ostiones, ostras, almejas y similares mariscos bivalvos por sus niveles de toxicidad.

La medida afecta directamente al turismo y al rubro gastronómico, que en temporada estival recibe a diversos visitantes: "(Hay) harta pérdida, pues todos los restaurantes ya no tienen público. El turista dice '¿a qué voy a ir a Tongoy si no hay marisco?'. Pero hay otros mariscos que se pueden consumir pues", expresó un locatario a Cooperativa.

Otra mujer dueña de un recinto relató: "Esperamos con ansias que llegue el verano para poder generar un poquito de lucas para nuestras familias y sobrevivir en la temporada de invierno. (La marea roja) nos afecta demasiado, tenemos demasiada inversión (prevista)".

