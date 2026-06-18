Coquimbo: PDI investiga doble homicidio en Sotaquí

Personal de la PDI investiga un doble homicidio registrado durante la jornada de este jueves en la localidad de Sotaquí, en la comuna de Ovalle.

El hecho fue descubierto tras el hallazgo de dos cuerpos masculinos con diversos impactos de perdigones y que no han podido ser identificados hasta el momento.

No se reportan personas detenidas por este hecho y se desconocen las posibles motivaciones para el crimen, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.