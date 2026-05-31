La Región de Coquimbo vivió este sábado el inicio del Día del Patrimonio 2026, una instancia que permitió a la comunidad conectarse de forma directa con su pasado y arquitectura.

Desde temprano, diversas actividades se llenaron de familias que buscaban conocer más sobre la identidad local, visitando hitos como la Mezquita de Coquimbo y diversos centros culturales.

Exposiciones fotográficas, rutas guiadas y visitas a lugares tales como el Museo Arqueológico de La Serena o el Barrio Inglés de Coquimbo fueron parte de las atracciones que recibieron cientos de personas durante la jornada.

LEER ARTICULO COMPLETO