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Masiva asistencia en la primera jornada del Día del Patrimonio en la Región de Coquimbo

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La Región de Coquimbo vivió este sábado el inicio del Día del Patrimonio 2026, una instancia que permitió a la comunidad conectarse de forma directa con su pasado y arquitectura.

Desde temprano, diversas actividades se llenaron de familias que buscaban conocer más sobre la identidad local, visitando hitos como la Mezquita de Coquimbo y diversos centros culturales.

Exposiciones fotográficas, rutas guiadas y visitas a lugares tales como el Museo Arqueológico de La Serena o el Barrio Inglés de Coquimbo fueron parte de las atracciones que recibieron cientos de personas durante la jornada.

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