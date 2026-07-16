Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, calificó como "muy precaria" la prevención frente a los sistemas frontales que afectan al país y generan severas inundaciones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto recordó que "tuvimos un evento muy fuerte el 2023 con la salida que tuvo el Río Mataquito, Licantén y Santa Juana, pero no aprendimos nada. Pasaron tres años y volvimos a tener esto mismo".

"Las ciudades están expuestas a inundarse porque no hay colectores de aguas lluvia, no tienen la capacidad o simplemente no las hay", cuestionó.

LEER ARTICULO COMPLETO