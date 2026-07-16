Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago11.1°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Agroclimatólogo critica prevención ante inundaciones: "No aprendimos nada"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, calificó como "muy precaria" la prevención frente a los sistemas frontales que afectan al país y generan severas inundaciones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto recordó que "tuvimos un evento muy fuerte el 2023 con la salida que tuvo el Río Mataquito, Licantén y Santa Juana, pero no aprendimos nada. Pasaron tres años y volvimos a tener esto mismo".

"Las ciudades están expuestas a inundarse porque no hay colectores de aguas lluvia, no tienen la capacidad o simplemente no las hay", cuestionó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados