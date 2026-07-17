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Coquimbo: Embarcaciones varadas por fuerte viento y oleaje en Playa La Herradura

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Dos embarcaciones resultaron varadas este viernes debido al fuerte viento y oleaje que azota el borde costero de Coquimbo, en el marco del sistema frontal que afecta desde la zona norte hasta el sur del país.

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