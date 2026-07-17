Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informó este viernes en Cooperativa que el actual temporal que afecta desde la zona norte hasta el sur del país dejará hasta 90 milímetros de lluvia en Santiago, y que se avecina un nuevo sistema frontal para este domingo.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo explicó que las precipitaciones en la capital continuarán "con intensidad moderada y después baja, con lluvias más débiles mañana temprano".

Aunque se prevén algunos claros de sol por la tarde del sábado, el experto adelantó que "empezará a nublar nuevamente y hacia la tarde-noche otro sistema frontal estaría arribando con precipitaciones".

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