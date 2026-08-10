Mujer fue asesinada a puñaladas en plena vía pública de Vicuña

Una mujer de nacionalidad extranjera fue asesinada este lunes a puñaladas en plena vía pública en la localidad de Diaguitas de la comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, en la Región de Coquimbo.

El ataque ocurrió mientras la víctima dejaba a un niño en el colegio, instancia en que fue abordada por un sujeto que le infligió múltiples heridas con un arma cortopunzante.

Pese a las maniobras de auxilio médico proporcionadas en el mismo lugar de los hechos, la mujer falleció a causa de las lesiones sufridas.

El agresor huyó del sitio hacia el sector de Andacollito, donde fue capturado por personal policial. (FOTO: ATON)

Tras perpetrar la agresión, el sospechoso -quien también es de nacionalidad extranjera- escapó de la escena del crimen con dirección hacia el sector de Andacollito. Sin embargo, la reacción de Carabineros permitió su pronta localización y captura.

Durante el procedimiento de detención, el personal policial halló en posesión del individuo el arma cortopunzante utilizada en el homicidio, junto a una pistola de aire comprimido y otros elementos contundentes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser sometido al proceso judicial correspondiente.