"Ya basta": delegado de Tongoy pide ayuda urgente al Gobierno central tras quedar 95% aislado

El delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo, hizo un llamado urgente al Gobierno central para que envíe apoyo a la localidad, que según describió quedó prácticamente aislada tras la crecida del estero de Tongoy y el desborde de humedales y quebradas en la zona.

"Ya necesitamos el apoyo a nivel central hoy, no mañana ni ayer, hoy. Ya basta, porque el mensaje es claro, la necesidad es urgente y no damos abasto con el territorio, es muy extenso", afirmó en conversación con Cooperativa.

95% aislados del territorio circundante

Pardo explicó que Tongoy, al ser una península conectada por caminos de tierra, quedó prácticamente incomunicada tras el desborde simultáneo del estero, la Quebrada Romeral, la Quebrada de Pachingo y los humedales Pachingo y Salinas Chica.

"Estamos casi a un 95% desconectados de todas las localidades de los alrededores. Estamos desconectados con Puerto Aldea, con la Hacienda El Tangué, con Camarones", detalló.

La única vía de acceso disponible es la ruta D-440, que conecta con Coquimbo, mientras que la D-430, que une Tongoy con Guanaqueros, presenta al menos tres grandes socavones que la dejaron inutilizable.

Recursos municipales "sobrepasados"

El delegado relató que los equipos municipales, junto a Bomberos, Carabineros y la Armada, han trabajado sin descanso en labores de rescate y evacuación.

Entre los casos más críticos mencionó el operativo para sacar a una adulta mayor de 70 años desde un sector rural de difícil acceso, y la búsqueda de una mujer que dio a luz hace tres días y que se encuentra sin provisiones ni alimentación.

"Los recursos municipales ya estamos sobrepasados. Acá el llamado es que el Gobierno a nivel central ya descentralice. Necesitamos hoy las autoridades presentes acá en el territorio", sostuvo Pardo, quien agregó que el Gobierno Regional activó 1.920 millones de pesos, monto que -advirtió- "no va a alcanzar" para cubrir toda la Región de Coquimbo.

Sin catastro oficial, pero con más de 500 afectados

El delegado indicó que, si bien aún no existe un catastro oficial de viviendas dañadas, se estima que alrededor de 500 personas resultaron afectadas, entre quienes perdieron completamente sus casas y quienes sufrieron daños parciales en techumbres producto de vientos que superaron los 100 kilómetros por hora.

Pardo insistió en que se requiere que el Gobierno decrete Zona de Catástrofe para liberar recursos "y empezar a actuar hoy", considerando que se esperan nuevas lluvias durante la tarde y un nuevo sistema frontal para el próximo martes.