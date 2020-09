Representantes de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural de la Provincia de Malleco llegaron este jueves a la comuna de Collipulli para entrevistarse con el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien se encuentra de visita en la zona. "Soy una víctima más de la violencia rural; a mí me quemaron mi casa, me quemaron mi máquina trilladora y, más encima, me usurparon el campo", contó a Cooperativa Marilí Vallejos, integrante de la organización. Según explicó, su intención es solicitar al Gobierno que ayude a "todos los asociados", que hoy viven con miedo. "Nosotros somos parceleros, no somos latifundistas. Hay gente con media hectárea a la que ya expulsaron de sus propios terrenos... Hay gente que ha sido secuestrada, les han quemado sus casas, les han disparado, han sufrido de todo, y no corresponde que estemos pasando eso. Yo considero que nosotros deberíamos recibir una indemnización, porque no hemos recibido nada y hay mucha gente que está sufriendo", explicó la dirigente al periodista Claudio Arévalo.

