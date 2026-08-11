Al menos 1.600 fichas FIBE se han aplicado en La Araucanía tras sistema frontal

La seremi de Desarrollo Social, Paulina Fernández, precisó que al menos 1.600 fichas básicas de emergencia (FIBE) fueron aplicadas en la Región de La Araucanía desde el 30 de julio, luego del sistema frontal que afectó la zona.

Fernández señaló que los equipos "continúan trabajando junto a los municipios para levantar información precisa sobre la situación de las familias afectadas. Este es un trabajo que se está haciendo en terreno y que estamos reforzando con funcionarios de la Seremi".

Asimismo, recordó que la aplicación de la FIBE no significa la asignación automática de un beneficio, sino que forma parte del proceso de evaluación de los daños ocasionados en la emergencia.