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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Arma incautada en operativo antidrogas en Ercilla fue utilizada en crimen de cabo Naín

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una nueva arista se abrió tras el operativo antidrogas realizado este martes en el sector de Chamichaco de la comuna de Ercilla, ya que una de las armas incautadas habría sido utilizada en el crimen del cabo Eugenio Naín en octubre de 2020.

Dos sujetos se encuentran en prisión preventiva tras el operativo, aunque hasta el momento no se ha logrado determinar el origen del arma.

Naín fue asesinado el 30 de octubre de 2020 durante un procedimiento policial en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía.

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