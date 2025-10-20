Autoridades finalizaron evaluación de todos los pasos fronterizos de La Araucanía

Las autoridades de la Región de La Araucanía finalizaron un exhaustivo proceso de evaluación de los pasos fronterizos de la zona, una medida destinada a reforzar la seguridad y el control en el límite con Argentina.

El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, junto al delegado presidencial, Eduardo Abdala, completó la última visita de esta ronda de inspecciones, cerrando así una evaluación integral de los puntos de control en las provincias de Cautín y Malleco.

En este contexto, el seremi Israel Campusano explicó que esta labor es fundamental para obtener un diagnóstico completo de la situación y planificar futuras mejoras. Según señaló, el contacto directo con el personal y la revisión de las instalaciones son claves para la estrategia de seguridad regional.