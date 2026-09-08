Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el relleno sanitario Pintamahuida en Lautaro

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía aprobó este martes el proyecto de relleno sanitario Pintamahuida, que será instalado en la comuna de Lautaro.

Se trata de un centro de manejo integral de residuos sólidos domiciliarios e industriales, en el sector La Colonia y que tendrá una recepción de 667 toneladas de residuos por día.

Esta situación ha generado la molestia de vecinos de Lautaro, además de autoridades comunales.