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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Conaf prohibió quemas agrícolas y forestales este fin de semana en La Araucanía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Conaf prohibió las quemas agrícolas y forestales durante este fin de semana largo de Fiestas Patrias en la Región de La Araucanía.

"En el plan de contingencia para este fin de semana de Fiestas Patrias, la medida principal es la suspensión de quemas agrícolas y forestales, debido a que las condiciones meteorológicas durante estos días han estado no óptimas hacer uso del fuego", debido al riesgo involucrado, señaló el director regional de Conaf, Héctor Tillería.

Hay 13 reservas naturales protegidas habilitadas para recibir a visitantes en la zona.

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