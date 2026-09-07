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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Cuatro gendarmes de la cárcel de Collipulli fueron detenidos por narcotráfico y cohecho

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se les atribuyen también los delitos de asociación delictiva y soborno, además de la facilitación e ingreso no autorizado de elementos prohibidos al recinto carcelario.

Tras las aprehensiones, la institución ordenó un sumario administrativo y ejecutó allanamientos masivos en diversos módulos del penal.

Cuatro gendarmes de la cárcel de Collipulli fueron detenidos por narcotráfico y cohecho
 ATON (referencial)

El operativo fue encabezado por el Departamento de Investigación Criminal penitenciario junto a la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

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Cuatro funcionarios de Gendarmería fueron detenidos este lunes por su presunta participación en ilícitos vinculados a la corrupción y al tráfico de drogas al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli, en la Región de La Araucanía.

Las detenciones se concretaron luego de varias semanas de indagatorias y recopilación de antecedentes encabezadas por el Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de la propia institución, en un trabajo conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

A los uniformados aprehendidos se les imputan los delitos de asociación delictiva, tráfico ilícito de estupefacientes, cohecho y soborno, además del ingreso y facilitación indebida de elementos prohibidos hacia las dependencias carcelarias.

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Tras las aprehensiones, la institución ordenó un sumario administrativo y ejecutó allanamientos masivos en diversos módulos del penal. (FOTO: ATON)

El caso ya fue puesto en conocimiento del fiscal de turno para coordinar las respectivas audiencias judiciales y la formalización de cargos correspondiente.

Allanamiento a módulos y medidas disciplinarias

De forma paralela a las detenciones, equipos especializados de Gendarmería desplegaron un procedimiento de registro y allanamiento en distintos módulos del centro penitenciario con el propósito de incautar sustancias y artículos no permitidos.

Asimismo, la institución ordenó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y establecer las sanciones internas pertinentes.

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