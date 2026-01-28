Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Declaran alerta preventiva en La Araucanía por calor extremo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En La Región de La Araucanía se mantienen dos focos de incendio activos, uno en Padre Las Casas y el otro en Los Sauces.

Personal de Bomberos y brigadistas de la Conaf se trabaja en distintos puntos de la región, trabajando en el control de las emergencias registradas durante las últimas horas.

Las autoridades han sostenido reuniones de coordinación para evaluar y definir las acciones a seguir frente al aumento del riesgo.

En ese contexto, se declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de la Araucanía y Ñuble debido a las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días, lo que podría favorecer la propagación de nuevos focos de emergencia.

